В Мурманской области за сутки произошло два землетрясения

Подземные толчки были небольшими. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области за 10 сентября было зафиксировано два землетрясения. Одно случилось в 03.48 в 4,8 километра от Ревды, а другое - в 13.47 в 10,6 километра от Ковдора.

Подземные толчки были небольшими. Магнитуда первого землетрясения составила 2,6, второго - 2 балла, сообщает сайт volcanodiscovery.com.

Напомним: в Кандалакшском районе северяне повстречали медведя - тот выглядывал из леса. Косолапый попал на видео.

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