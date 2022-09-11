Житель Мурманска восстановил старинное пианино и устроил уличный концерт

Восстанавливать музыкальный инструмент пришлось несколько недель. Фото: vk.com/smedsen

Пару дней назад в центральном сквере Мурманска прошел необычный уличный концерт. Местный житель Mihael Smedsen сыграл для всех на старинном пианино, которое он нашел на популярном сайте объявлений.

- «Jacob Becker» — пианино, которое теперь можно услышать на улицах нашего города. Инструмент появился на свет в Российской империи в 1911 году — еще до крушения «Титаника» и распада Австро-Венгрии. Его хотели разложить на атомы, щепки и липовый мед за ненадобностью, но я своевременно обнаружил его и забрал себе, - рассказал музыкант.

Восстанавливать музыкальный инструмент пришлось несколько недель. По словам мурманчанина, в хорошую погоду он продолжит выкатывать пианино на улицу, играя в самых разных местах города.

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