В Мурманске на улице Крупской ночью горела квартира

На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения. Фото: vk.com/mchs_murmansk
10 сентября в Мурманске случился пожар в квартире на улице Крупской, 42. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 23.12.
- В результате происшествия сгорела кухонная мебель на площади 6 квадратных метров, квартира полностью закопчена. Пожар ликвидирован в 00.08, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 3 единицы техники.
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