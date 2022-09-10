Рядом со станцией Лапландия сгорел КАМАЗ

КАМАЗ сгорел почти полностью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь с 9 на 10 сентября рядом со станцией Лапландия загорелся грузовик КАМАЗ. Сообщение о пожаре поступило по "01" почти в три часа ночи.

- В результате происшествия огонь повредил кузов, полностью выгорели кабина, моторный отсек, передние колеса, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Через 40 минут грузовик потушили.

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