Рядом со станцией Лапландия сгорел КАМАЗ

КАМАЗ сгорел почти полностью.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В ночь с 9 на 10 сентября рядом со станцией Лапландия загорелся грузовик КАМАЗ. Сообщение о пожаре поступило по "01" почти в три часа ночи.
- В результате происшествия огонь повредил кузов, полностью выгорели кабина, моторный отсек, передние колеса, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Через 40 минут грузовик потушили.
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