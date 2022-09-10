Около 150 человек пришли на митинг в защиту мурманского окенариума

Мурманчане организовали митинг в защиту океанариума. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 сентября на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске прошел митинг в защиту океанариума. Напомним: организаторы долго не могли согласовать его, равно как и пикет. Сделать это удалось через суд.

Как сообщил "КП"-Мурманск" информированный источник, на акцию пришло не менее 150 человек. Количество уточняется.

Участники призывали обратить внимание на ряд важных для работников океанариума вопросов, которые вызывают сопереживание и у тысяч северян. Один из них - вернуться к рассмотрению предложения о передаче объекта в областную собственность. И самым главным требованием было - не перевозить ластоногих артистов на временное проживание в Москву.

Также активисты просят провести расследование, почему финансовые дела у океанариума пошли плохо.

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