На улице Подгорной в Мурманске пострадал мотоциклист

Мужчину доставили в медицинское учреждение города. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Утром 9 сентября в Мурманске попал в ДТП мотоциклист. Авария случилась в районе дома №19 на улице Подгорной.

- Водитель Honda при движении со стороны улицы Траловой в сторону улицы Фестивальной не справился с управлением и упал с мотоцикла. Мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение города, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Госавтоинспекторы просят всех водителей мототехники соблюдать правила дорожного движения, в том числе, скоростной режим, расположение на проезжей части и пользоваться защитной экипировкой.

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