За неделю спасатели вывели из лесов Мурманской области четырех человек

За последние семь дней спасатели вывели четырех заплутавших на природе. Фото: Василий Вахрин

Несмотря на заморозки и первый снег, жители Мурманской области продолжают ходить за грибами и ягодами. И не все могут найти дорогу обратно из леса. Так, за последние семь дней спасатели вывели четырех заплутавших на природе.

Сразу два человека потерялись в районе 30 километра дороги Кола-Серебрянские ГЭС, на их поиски и спасение понадобилось около час.

— В районе 22 километра дороги Кола-Серебрянские ГЭС на следующий день заблудился мужчина. Через 3 часа гражданин был найден и благополучно выведен из леса.

А 8 сентября в этом же районе, но уже на 56 километре, к назначенному времени из леса не вышел грибник. Спустя полтора часа гражданин был найден и выведен из леса, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Напомним: из Териберки санавиацией эвакуировали туристку, которая упала с выступа водопада Батарейский.

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