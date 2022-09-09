Прямые авиарейсы между Мурманском и Минском могут возобновить

Андрей Чибис обсудил с премьер-министром Романом Головченко организацию прямого авиасообщения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прямое авиасообщение между Мурманском и Минском может возобновиться. О том, что есть такая возможность, рассказал губернатор Андрей Чибис, который принял участие в открытии международного форума экономического сотрудничества в рамках празднования 955-летия Минска.

- Туризм – одна из самых быстрорастущих отраслей в Мурманской области. Мы уже вернулись к допандемийным показателям по туристическому потоку. Напомню, что мы запустили прямой поезд Мурманск-Минск. Он пользуется большим спросом. Также с премьер-министром Романом Головченко мы обсудили организацию прямого авиасообщения. Это кратно увеличит поток гостей к нам и даст северянам возможность посетить прекрасный город Минск, – отметил глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru