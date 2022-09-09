Мурманчанка поборется за три миллиона рублей в шоу «Открытый микрофон»

Если шутки северянки окажутся смешными, она сможет продолжить борьбу за главный приз. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

9 сентября в 22.00 телеканал ТНТ покажет выпуск «Открытого микрофона» с участием Ларисы Пушкаревской из Мурманска.

Если шутки северянки окажутся смешными, она сможет продолжить борьбу за главный приз - три миллиона рублей. Для этого ей надо попасть в команду к одному из четырех наставников: Нурлану Сабурову, Ивану Абрамову, Юлии Ахмедовой и Алексею Щербакову.

Напомним: мурманчанка пришла на популярное шоу с копченой скумбрией и перепутала жениха.

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