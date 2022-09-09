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Общество9 сентября 2022 11:43

Мурманчанка поборется за три миллиона рублей в шоу «Открытый микрофон»

Выступление Ларисы Пушкаревской покажет ТНТ
Ника СВЕТЛОВА
Если шутки северянки окажутся смешными, она сможет продолжить борьбу за главный приз.

Если шутки северянки окажутся смешными, она сможет продолжить борьбу за главный приз.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

9 сентября в 22.00 телеканал ТНТ покажет выпуск «Открытого микрофона» с участием Ларисы Пушкаревской из Мурманска.

Если шутки северянки окажутся смешными, она сможет продолжить борьбу за главный приз - три миллиона рублей. Для этого ей надо попасть в команду к одному из четырех наставников: Нурлану Сабурову, Ивану Абрамову, Юлии Ахмедовой и Алексею Щербакову.

Напомним: мурманчанка пришла на популярное шоу с копченой скумбрией и перепутала жениха.

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