Молодой человек пытался вынести из гипермаркета в Мурманске кучу одежды

26-летнего жителя Колы, который оказал сопротивление, задержали. Фото: 51.rosguard.gov.ru/

В гипермаркете Мурманска, что находится в Октябрьском округе, поймали молодого человека, который пытался вынести одежду без оплаты.

- Прибывшие по сигналу росгвардейцы выяснили, что посетитель взял кроссовки, джемпер, брюки, рюкзак и направился с товаром на выход, минуя кассы. Его остановили с похищенным на сумму более 9000 рублей, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

26-летнего жителя Колы, который оказал сопротивление, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении молодого человека проводится проверка, ему грозит уголовная ответственность.

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