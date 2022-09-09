В Мурманске обустроят новые велодорожки

Администрация города утвердила проект устройства новых велодорожек. Фото: Павел КЛОКОВ

В Мурманске станет больше мест для катания на двухколесном транспорте. Так, администрация города утвердила проект устройства новых велодорожек.

Согласно документу, велодорожки появятся по следующим адресам: от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта, 42; на улице Челюскинцев - от улицы Карла Либкнехта до улицы Карла Маркса; на улице Карла Маркса - от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина; на улице Володарского - от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев; на улице Октябрьской - от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев.

Напомним: прокуратура Октябрьского округа обратилась в суд с иском к администрации Мурманска. Требование состояло в обустройстве площадки для выгула собак. Проверку мест для выгула надзорное ведомство провело в феврале 2021 года и обнаружило нарушения.

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