В Мурманской области нашли бабушку, ставшую звездой интернета после забега на фестивале "Гольфстрим"

Блогеры нашли бабушку, ставшую звездой в сети. Фото: t.me/murmansktalk

4 сентября в Мурманске прошел фестиваль "Гольфстрим" и традиционный массовый забег по Кольскому мосту. Его звездой стала бабушка, бодро бежавшая почти 1600 метров вместе с остальными участниками.

Когда видео с ней попало в сеть, то пожилая леди стала звездой интернета, а северяне стали ее искать, чтобы вручить подарки. И нашли!

Оказалось, что Зинаиде Сафаевной 81 год! И массовый забег "Гольфстрима" она не пропускает - вместе с другими участниками ветеранской организации бегает "мурманскую милю".

- Вот только два года не бегала, когда не проводили фестиваль. А так за 17 с половиной минут пробегаю, - улыбается Зинаида Сафаевна.

Тех, кто смотрел видео, впечатлило, что бабушка бежала с сумками, да еще и довольно легко. Героиня ролика рассказала, что было в сумках.

- На старте выдавали воду, я взяла несколько бутылок. Бесплатно же! - смеется Зинаида Сафаевна. - А еще под мостом нашла участок и собрала грибов.

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