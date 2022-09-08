Видео с бегущей бабушкой на фестивале в Мурманске набирает просмотры в сети

Бабушка, участвовавшая в массовом забеге на фестивале в Мурманске, стала любимицей пользователей сети. Фото: скриншот видео

Неизвестная бабушка из Мурманска стала любимицей пользователей сети, после того, как в соцсетях появилось видео с ней.

4 сентября на фестивале "Гольфстрим" пожилая северянка участвовала в массовом забеге по Кольскому мосту. Надо отметить, что пробежала она так же бодро, как и многие молодые спортсмены, несмотря на то, в руках у нее были сумки.

Сейчас бабушку ищут, чтобы вручить ей подарок за бодрость духа и тела. А пока видео с ней набирает тысячи просмотров в сети.

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