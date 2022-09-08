В Мурманске родителей учеников теперь не пускают на территорию школ

Родителям учеников запретили заходить на территорию школ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В первые дни нового учебного года в образовательных учреждениях Мурманска изменили правила безопасности.

- Нам сообщили: вышло постановление о том, что родители теперь не должны заходить на территорию школы. Дети сами идут от ограждения до самого здания, а также выходят с уроков. Родители ждут только за забором, - рассказала "КП"-Мурманск" мама ученика начальных классов.

Такое новшество в дирекции школы объясняют антитеррористическими действиями и усилением безопасности. После начала уроков все калитки школ должны закрываться, пока не закончатся уроки. Учеников начальной школы до выхода будут провожать учителя.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в администрацию Мурманска.

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