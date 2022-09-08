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Происшествия8 сентября 2022 8:13

Жителя Североморска ждет суд за заведомо ложный донос

Мужчина сообщил, что у него якобы украли имущество
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Северянину грозит до двух лет лишения свободы.

Северянину грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Североморска будут судить по части 1 статьи 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Так, в мае мужчина в полиции сообщил дознавателю, что у него похитили имущество. При этом северянин знал, что его вещи никто не похищал.

- По результатам процессуальной проверки выяснилось, что североморец сообщил ложную информацию. Тем самым он нарушил нормальную работу правоохранительного органа, занимавшегося проверкой заведомо ложных данных о преступлении, - прокомментировали в прокуратуре Мурманской области.

Мужчина свою вину признал полностью, раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.

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