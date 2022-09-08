В Мурманске 14 человек тушили горящий гараж

Огонь уничтожил все внутри гаража. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 7 сентября в автогородке на улице Владимирской в Мурманске начался пожар. Информация о горящем гараже поступила по "01" в 19.58.

- В результате происшествия сгорело имущество внутри гаража на площади 15 квадратных метров, закопчены стены и потолок. Вскрыты металлические ворота соседнего гаража, разобрана внутренняя обшивка потолка одного и разобрана кровля трех близлежащих гаражей на общей площади 15 квадратных метров, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Почти через час пожар ликвидировали.

Напомним: пожар в Туломе унес жизнь мужчины.

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