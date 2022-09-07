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Общество7 сентября 2022 14:01

В Мурманской области потеплеет до +15 из-за циклонической депрессии и антициклона

Но о бабьем лете пока речи не идет
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Погода в Мурманской области изменится к лучшему.

Погода в Мурманской области изменится к лучшему.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Начало осени в Мурманской области выдалось неприятным. Так, только за одни сутки в Мурманске выпала почти треть месячной нормы осадков, а конец августа отметился заморозками. Но теперь погода несколько исправится.

До 10 сентября погоду в Мурманской области будут определять антициклон с севера Европы и циклоническая депрессия из Арктики.

- Температура воздуха в дневные часы по Мурманской области составит: 8 сентября +8+13 градусов, 9-10 сентября +10+15 градусов, - отметили в региональном гидрометцентре.

Напомним: в Хибинах и Ловозерских тундрах выпал снег.

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