Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 11:58

В Ковдоре установят систему видеонаблюдения за 12 миллионов рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Проект осуществляется на базе системы общественного видеонаблюдения и аналитики.

Проект осуществляется на базе системы общественного видеонаблюдения и аналитики.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На улицах и в общественных местах Ковдора появится система видеонаблюдения, на которую потратят 12 миллионов рублей. Постановление об этом подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проект осуществляется на базе системы общественного видеонаблюдения и аналитики, которая включает в себя камеры и интеллектуальную платформу, которая обрабатывает информацию с применением искусственного интеллекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru