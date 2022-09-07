В Ковдоре установят систему видеонаблюдения за 12 миллионов рублей

Проект осуществляется на базе системы общественного видеонаблюдения и аналитики.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На улицах и в общественных местах Ковдора появится система видеонаблюдения, на которую потратят 12 миллионов рублей. Постановление об этом подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Проект осуществляется на базе системы общественного видеонаблюдения и аналитики, которая включает в себя камеры и интеллектуальную платформу, которая обрабатывает информацию с применением искусственного интеллекта.
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