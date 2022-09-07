В Мурманске задержали 35-летнего наркомана

Северянин хранил при себе наркотическое средство синтетического происхождения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске наркополицейские задержали безработного 35-летнего местного жителя, который употреблял запрещенные вещества.

- У мужчины нашли и забрали пакетик в черной изоленте с порошкообразным веществом розового цвета. Образец был направлен на экспертизу. Результаты исследования показали, что северянин хранил при себе наркотическое средство синтетического происхождения весом около 2 граммов, что является крупным размером, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мужчина вину признал и пояснил полицейским, что наркотики купил для личного употребления.

За хранение наркотических веществ в отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru