В Мурманске задержали 35-летнего наркомана

Северянин хранил при себе наркотическое средство синтетического происхождения.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мурманске наркополицейские задержали безработного 35-летнего местного жителя, который употреблял запрещенные вещества.
- У мужчины нашли и забрали пакетик в черной изоленте с порошкообразным веществом розового цвета. Образец был направлен на экспертизу. Результаты исследования показали, что северянин хранил при себе наркотическое средство синтетического происхождения весом около 2 граммов, что является крупным размером, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Мужчина вину признал и пояснил полицейским, что наркотики купил для личного употребления.
За хранение наркотических веществ в отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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