Житель Мурманска украл ноутбук из рабочего кабинета директора магазина

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске безработный мужчина утащил ноутбук за 25 тысяч рублей из рабочего кабинета руководителя торговой точки. Последний обратился в полицию.

- Полицейские установили, что вечером неизвестный проник в помещение организации, сломав навесной замок на двери служебного входа. Злоумышленник похитил технику и скрылся в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

24-летнего северянина задержали. Он признался в краже и сообщил полицейским, что оргтехнику оставил себе для личного пользования. Похищенное имущество забрали и вернули владельцу.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С молодого человека взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru