Житель Мурманска украл ноутбук из рабочего кабинета директора магазина

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Мурманске безработный мужчина утащил ноутбук за 25 тысяч рублей из рабочего кабинета руководителя торговой точки. Последний обратился в полицию.
- Полицейские установили, что вечером неизвестный проник в помещение организации, сломав навесной замок на двери служебного входа. Злоумышленник похитил технику и скрылся в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
24-летнего северянина задержали. Он признался в краже и сообщил полицейским, что оргтехнику оставил себе для личного пользования. Похищенное имущество забрали и вернули владельцу.
В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С молодого человека взята подписка о невыезде.
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