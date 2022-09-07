В увеселительном заведении Мурманска задержали 18-летнего дебошира

Росгвардейцы выяснили у администратора заведения, что к ним пришел посетитель и начал вести себя неадекватно. Фото: 51.rosguard.gov.ru/

Ночью в Мурманске росгвардейцы задержали 18-летнего молодого человека. Тот устроил дебош в одном из заведений общепита, что находится в Октябрьском округе.

На место происшествия выдвинулся экипаж группы задержания.

- Росгвардейцы выяснили у администратора заведения, что к ним пришел посетитель и начал вести себя неадекватно. Юноша без причины повышал голос, матерился в адрес сотрудников и других посетителей, а также пытался затеять драку. На замечания дебошир не реагировал и уходить отказывался, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Буяна доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За нарушение общественного порядка его привлекут к административной ответственности.

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