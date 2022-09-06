Уникальная ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла из Санкт-Петербурга в Мурманск

Платформе не нужен ледокол, чтобы прибыть на место проведения работ.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
1 сентября уникальная ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в свой первый рейс. Она отправилась из Санкт-Петербурга в Мурманск, где начнется экспедиция изучения Центральной Арктики.
Такую платформу создали для точного понимания изменчивости природной среды.
- Платформе не нужен ледокол, чтобы прибыть на место проведения работ. Она передвигается по воде или по тонкому льду, затем вмораживается в лед и может дрейфовать до двух лет, - сообщает оперштаб Мурманской области.
На борту для всех участников экспедиции созданы комфортные и безопасные условия работы и проживания.
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