Уникальная ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла из Санкт-Петербурга в Мурманск

Платформе не нужен ледокол, чтобы прибыть на место проведения работ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 сентября уникальная ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в свой первый рейс. Она отправилась из Санкт-Петербурга в Мурманск, где начнется экспедиция изучения Центральной Арктики.

Такую платформу создали для точного понимания изменчивости природной среды.

- Платформе не нужен ледокол, чтобы прибыть на место проведения работ. Она передвигается по воде или по тонкому льду, затем вмораживается в лед и может дрейфовать до двух лет, - сообщает оперштаб Мурманской области.

На борту для всех участников экспедиции созданы комфортные и безопасные условия работы и проживания.

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