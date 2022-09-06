Житель Мурманска угнал у пожилого отца "ВАЗ" и попал в ДТП

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

69-летний пенсионер из Мурманска остался без машины из-за своего сына. Тот угнал у пожилого северянина "ВАЗ".

Полицейские установили, как это случилось. В тот день мурманчанина и его жены не было дома. К ним в квартиру пришел сын, открыв дверь своими ключами. Без родительского разрешения он взял ключи от автомобиля отца и поехал в гости к приятелю в Тулому. Однако по пути не справился с управлением и съехал в кювет. Прохожие вызвали сотрудников ГИБДД.

- Безработного 34-летнего мурманчанина, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе и за угоны, задержали. Стражи порядка вернули автомобиль владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С северянина взята подписка о невыезде.

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