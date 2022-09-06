34 дома в Североморске отключили от отопления и горячей воды из-за аварии

Из-за аварии более трех тысяч человек остались без горячей воды и отопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 5 сентября в Североморске произошла коммунальная авария, которая затронула 3495 человек, в том числе 874 ребенка. Из-за аварии от отопления и горячей воды отключили 34 дома.

- Отключение затронуло улицы Гвардейскую, Авиаторов, два социально-значимых объекта (детский сад № 34 и школа № 9), - уточнили в МЧС по Мурманской области.

Сразу после сообщения о случившемся на место выехала аварийная бригада.

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