Ремонт дорог на пяти улицах в Мурманске затягивается из-за подрядчика

31 августа было опубликовано решение администрации о расторжении договора с подрядной организацией ООО "Северстрой". Фото: администрация Мурманска

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин рассказал, как обстоят дела с ремонтом дорог на улицах города.

Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Мурманске ремонтируются 29 улиц. При этом на пяти из них в Ленинском округе работы по ремонту дорог практически не ведутся.

Обновления все еще ждут улицы Аскольдовцев, Хлобыстова, Бредова, проезд от улицы Саши Ковалева до дома 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского, проезд от дома 18 по улице Хлобыстова к дому 9/6 по улице Лобова. Вина лежит на недобросовестном подрядчике.

- 31 августа было опубликовано решение администрации о расторжении договора с подрядной организацией ООО "Северстрой". Через 10 дней контракт будет расторгнут. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые смогут завершить работы в кратчайшие сроки, - сообщил Юрий Сердечкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru