Первый этаж МФЦ в Первомайском округе Мурманска закрывают на капитальный ремонт

Ремонт начинается с 5 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске с 5 сентября закрывают на капремонт первый этаж отделения МФЦ в Первомайском округе. Как сообщила руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко, на улице Щербакова, 26 будут функционировать 8 окон приема.

- Прием документов по регистрационному, паспортному и миграционному учету, а также на замену водительского удостоверения и выдача справок формы 9 для жителей Первомайского округа будет проходить на втором этаже МФЦ. Здесь же будет происходить выдача документов по ранее принятым заявлениям, – объяснила специалист.

За оказанием остальных услуг северянам придется обращаться в другие офисы многофункциональных центров. Например, в ТРЦ «Форум» или отделение на проспекте Ленина, 45, в офис на улице Комсомольская, 10. Также с 9 сентября принимать заявителей начнет отделение МФЦ Ленинского округа, где завершился капремонт.

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