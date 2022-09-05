Дорожная летняя кампания в Мурманской области выполнена на 72%

К началу сентября ремонт дорог в Мурманской области выполнен более чем на 72%. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области продолжает летняя дорожная кампания. На данный момент она выполнена на 72%.

- За этот сезон в планах обновить миллион квадратных метров асфальта, 200 тысяч сделали на опережение в 2021 году . Каждый год мы наращиваем темпы работ. С 2019 году уже заменили 3,6 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: жители Мурманска жалуются на заторы в центре города из-за снятого асфальта и появившихся ям.

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