Житель Ковдора фиктивно прописал в своей квартире иностранца

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

46-летний житель Ковдора попал под уголовное дело после того, как фиктивно прописал в своей квартире на улице Слюдяной иностранца.

- Северянин, заведомо не собираясь предоставлять мужчине жилье, фиктивно постановил его на учет. Фактически зарегистрированный гражданин там не жил, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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