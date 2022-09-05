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Происшествия5 сентября 2022 8:58

Житель Ковдора фиктивно прописал в своей квартире иностранца

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

46-летний житель Ковдора попал под уголовное дело после того, как фиктивно прописал в своей квартире на улице Слюдяной иностранца.

- Северянин, заведомо не собираясь предоставлять мужчине жилье, фиктивно постановил его на учет. Фактически зарегистрированный гражданин там не жил, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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