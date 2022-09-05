В администрации Мурманска рассказали, как будут бороться с "ржавчиной" берез и рябин

Рябины и березы в этом году пожелтели раньше срока. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2022 году деревья в Мурманской области пожелтели еще до наступления осени. Причиной тому стал не холод, а грибковые заболевания, от которых пострадали березы и рябины. В частности, листву в Мурманске повредил грибок Melampsoridium betulinum.

В администрации областного центра рассказали, как будут с ним бороться.

- Эффективными мерами борьбы и предотвращения поражения являются сбор листвы у приствольного круга, прореживание посадок, санитарная обрезка. Обработка деревьев противогрибковыми препаратами фунгицидами на зеленых зонах, расположенных вблизи мест прохода людей и животных, не только затруднена технически, но и опасна - она может привести к отравлению, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска. - Поэтому используются такие меры, как удаление листового опада, прореживание посадок, проведение санитарной обрезки зеленых насаждений.

Напомним: стало известно, зачем вырубили деревья у бывшего здания облсуда в Мурманске.

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