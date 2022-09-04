Жительница Апатитов ударила мужа ножом в подмышку

Безработная 42-летняя жительница Апатитов ранее уже привлекалась к уголовной ответственности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
40-летний житель Апатитов получил ранение после ссоры с женой. Травму медики расценили, как легкий вред здоровью.
Как выяснили сотрудники полиции, между супругами, которые распивали дома алкоголь, вспыхнул словесный конфликт. Женщина схватила кухонный нож и ударила им северянина, причинив ему резаную рану подмышечной области.
- Северянку задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Безработная 42-летняя жительница Апатитов ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Она пояснила, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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