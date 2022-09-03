В Мурманске за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Начало осени в Мурманской области выдалось дождливым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приятным начало осени в Мурманской области точно не назовешь. 2 сентября в Мурманске выпала треть месячной нормы осадков.

- Ночные дождевые движения принесли Мурманску еще 8 мм осадков. Таким образом, со вчерашними дневными 12 мм, за 24 часа мы отметили двацаточку (37% месячной нормы, 54 мм), - сообщил паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: в Хибинах и Ловозерских тундрах выпал снег.

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