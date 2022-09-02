В администрации Мурманска рассказали, почему в детских садах сокращают воспитателей

Наша редакция обратилась в администрацию Мурманска за комментарием, насколько достоверны такие сообщения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед началом нового учебного года в заполярных пабликах стала появляться информация, что в Мурманске увольняют воспитателей в детских садах. Сигналы стали поступать из разных округов города.
Наша редакция обратилась в администрацию Мурманска за комментарием, насколько достоверны такие сообщения.
- В связи с уменьшением числа воспитанников и временным закрытием групп, в дошкольных образовательных учреждениях города планируется сократить 21 работника. При этом дефицит педагогических кадров отсутствует, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации города Мурманска со ссылкой на комитет по образованию.
Напомним: 1 сентября на улице Достоевского в областном центре открылся новый детский сад на 196 мест.
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