Подойдет и мусульманам: в школьном питании в Мурманске не используется свинина

Наши сотрудники обратились в ряд образовательных организаций и выяснили, что свинина в закупках не используется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В образовательных учреждениях Мурманской области начался учебный год. И у родителей возникает много вопросов о жизни детей в стенах школ, гимназий и лицеев.

- Мы - мусульмане и не можем есть свинину. Используется ли она в блюдах, которые дают в школах? - с таким вопросом в редакцию "КП"-Мурманск" обратилась жительница областного центра.

Наши сотрудники обратились в ряд образовательных организаций и выяснили, что свинина в закупках не используется.

- Для школьного питания использует более диетическое и полезное мясо: курятина, говядина, индейка и оленина, - уточнили в дирекции школ.

Напомним: с 2020 года в Мурманской области школьников кормят олениной, например, тефтелями с брусничным соусом.

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