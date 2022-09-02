Жительница Мурманска перевела мошенникам больше полумиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

48-летняя мурманчанка лишилась всех своих сбережений из-за телефонных мошенников. У северянки похитили более полумиллиона рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне северянке позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что со счета женщины кто-то пытается снять деньги.

- Для того, чтобы этого не произошло, лжесотрудник сообщил, что нужно сменить номер телефона, привязанный к банковской карте, который будет направлен дополнительно. Введенная в заблуждение северянка последовала указаниям и перешла по ссылке, присланной якобы от сотрудника банка. После чего с расчетного счета женщины списали все ее сбережения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

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