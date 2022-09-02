В УГИБДД рассказали подробности страшной аварии на дороге Заполярный-Сальмиярви

Лобовое столкновение произошло на дороге Заполярный-Сальмиярви. Фото: vk.com/murman01

Около восьми часов 30 августа на пятом километре дороги Заполярный-Сальмиярви произошло лобовое столкновение двух иномарок. В УГИБДД по Мурманской области рассказали подробности аварии.

- Водитель Volkswagen Touareg, двигаясь со стороны Заполярного в Никель, уходя от лобового столкновения с Mitsubishi Lancer, едущего навстречу, допустил выезд на полосу встречного движения, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Машины все же столкнулись, этот момент попал на видеорегистратор, когда Mitsubishi Lancer вернулся на свою полосу. Пострадали три человека, в том числе водитель Mitsubishi Lancer и два пассажира Volkswagen Touareg.

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