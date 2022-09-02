Сделанные по уникальной технологии карельские товары представят на крупнейшей выставке SobMaExpo

Карельское варенье представят на крупнейшей ярмарке в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 и 8 сентября в "Крокус Экспо" в Москве состоится знаковое событие - ежегодная флагманская выставка контрактного производства и товаров, производимых под собственной торговой маркой, SobMaExpo. В этом году она объединит порядка 100 компаний из России и других стран.

Свое участие в мероприятии подтвердило объединение ООО "Карельское лето". Оно представит свою продукцию из северных ягод, сделанную по уникальной технологии. Разработка позволяет сохранить при изготовлении варенья, джемов и т.д. сок и микроэлементы, витамины, пищевые волокна, пектин, чтобы продукт был не только вкусным, но и максимально полезным.

Морошка, черника, брусник, клюква, - эти ягоды уже стали брендом Русского Севера. Благодаря холодному и короткому лету они накапливают в себе больше полезных веществ, что делают их прекрасными природными целителями.

- Сберегающее поведение покупателей и уход ряда зарубежных брендов из России стимулирует рост доли собственных торговых марок (СТМ) практически во всех категориях, и ритейл как никогда заинтересован в сохранении ассортимента для потребителей. С помощью СТМ есть прекрасная возможность заменить недоступные продукты собственными марками. Рост продаж таких товаров в некоторых категориях за первое полугодие 2022 уже составил более 62%, и прогнозируют дальнейшее увеличение доли СТМ в своих продажах в 2022 году, - отмечают организаторы выставки.

Особенность SobMaExpo в этом году - пристальное внимание к региональным компаниям, чтобы они смогли активно выходить на федеральный и иностранный рынки.

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