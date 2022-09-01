В Мурманске на улице Ломоносова под колеса Volvo попал пешеход

Молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 31 августа в Мурманске сбили пешехода. Он попал под колеса авто в районе дома №16 на улице Ломоносова.

- Водитель, управляя автомобилем Volvо, двигался в сторону улицы Пономарева и допустил наезд на 21-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним: реанимацию сбитого пешехода на Кольском проспекте в Мурманске сняли на видео.

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