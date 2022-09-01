При строительстве амбулатории в Зеленоборском выявили нарушения

Прокуратура в адрес руководителей заказчика и подрядчика внесла представления. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Кандалакши выявила нарушения при строительстве амбулатории в Зеленоборском.

Установлено, что между Управлением капитального строительства Мурманской области и ООО «СтройСнабЛогистик» заключен госконтракт на выполнение работ по строительству медучреждения со сроком выполнения работ до 30 сентября 2023 года.

До конца июля 2022 года подрядчик должен был завершить работы по сносу существующих зданий и деревьев. Работы нулевого цикла (разработка грунта и засыпка котлована, устройство фундамента здания) он должен был завершить до конца августа.

- На момент проверки демонтажные работы выполнены только на 80%, работы нулевого цикла не начались, что указывает на отставание от графика, в том числе из-за ненадлежащего контроля со стороны заказчика, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Прокуратура в адрес руководителей заказчика и подрядчика внесла представления.

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