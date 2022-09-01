Первоклассников в Мурманске с Днем знаний поздравили юнармейцы

На первую встречу детворы со школой пришли представители добровольного российского детско-юношеского движения "Юнармия". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

1 сентября за парты школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов сели почти 100 тысяч человек. В том числе 9 тысяч первоклассников. Для них в этом году провели особенную акцию.

На первую встречу детворы со школой пришли представители добровольного российского детско-юношеского движения "Юнармия".

- Эти ребята учатся в нашей же школе в 9 классе, являются членами движения "Юнармия" и пришли к первоклассникам. После слов напутствия классу подарили бумажные самолетики с напутствиями. Завтра, на первом уроке, ребята прочитают пожелания, - рассказала "КП"-Мурманск" мама первоклассника.

Напомним: ученики первых классов также получили подарочные наборы "На Севере - учиться!" от правительства Мурманской области.

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