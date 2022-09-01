Стал известен состав подарка для первоклассника "На Севере - учиться!" от правительства Мурманской области

1 сентября 2022 года Первый звонок в Мурманской области прозвенел почти для 9 тысяч первоклассников. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

1 сентября 2022 года Первый звонок в Мурманской области прозвенел почти для 9 тысяч первоклассников. От правительства региона мальчики и девочки получили праздничные наборы "На Севере - жить!".

- Он представляет собой тканевую сумку для документов формата А4. Внутри - расписание уроков, несколько тетрадок, альбом для рисования, акварельные краски, кисточка, простой карандаш, ручка, тубус с цветными карандашами, закладки для книг, ластик, световозвращающие браслеты. Все вещи брендированные и очень красивые, детям понравились. Как раз то, что нужно для учебы в первом классе, родители могли сэкономить на подготовке. На такой же канцелярский набор можно потратить от 400 до 1000 рублей, так что подарку и вниманию очень рады, - рассказала "КП"-Мурманск" мама первоклассника.

В некоторые школы Мурманска привезли чуть меньше наборов, чем было нужно, но уже 2 сентября все первоклассники получат свои подарки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Правда, в некоторые школы Мурманска привезли чуть меньше наборов, чем было нужно, но уже 2 сентября все первоклассники получат свои подарки.

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