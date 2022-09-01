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Общество1 сентября 2022 9:29

Житель Оленегорска закрыл долг в 200 тысяч рублей ради отдыха за границей

Право на выезд из России для мужчины было ограничено
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ограничение на выезд за пределы РФ было снято.

Ограничение на выезд за пределы РФ было снято.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Оленегорска задолжал организации топливно-энергетического комплекса более 208 тысяч рублей, однако погашать долг не торопился. В итоге он чуть не остался без отпуска за границей - судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права мужчины на выезд за пределы России.

- О задолженности северянин вспомнил только тогда, когда купил путевку на отдых за границу. Связавшись с приставом, мужчина получил разъяснения, что продолжение его запланированной поездки на отдых зависит только от оплаты долга, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Оленегорец поспешил оплатить задолженность, также ему пришлось заплатить исполнительский сбор в 15 тысяч рублей. Ограничение на выезд за пределы РФ было снято.

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