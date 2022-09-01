Житель Оленегорска закрыл долг в 200 тысяч рублей ради отдыха за границей

Ограничение на выезд за пределы РФ было снято. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Оленегорска задолжал организации топливно-энергетического комплекса более 208 тысяч рублей, однако погашать долг не торопился. В итоге он чуть не остался без отпуска за границей - судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права мужчины на выезд за пределы России.

- О задолженности северянин вспомнил только тогда, когда купил путевку на отдых за границу. Связавшись с приставом, мужчина получил разъяснения, что продолжение его запланированной поездки на отдых зависит только от оплаты долга, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Оленегорец поспешил оплатить задолженность, также ему пришлось заплатить исполнительский сбор в 15 тысяч рублей. Ограничение на выезд за пределы РФ было снято.

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