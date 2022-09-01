Андрей Чибис в поздравлении к Первому сентября: "Я убежден, что у вас все получится"

День знаний в этом году отмечают 100 тысяч северян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 1 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился в видеопоздравлении к северянам, для которых в этот день распахнулись двери школ, гимназий, лицеев, вузов, колледжей и т.д.

- Первое сентября навсегда остается в памяти, сначала у школьников, потом у студентов, дальше и у родителей. В этот день 100 тысяч наших школьников, студентов, тех, кто учится в колледжах, садятся в области за свои парты. Главная наша задача - сделать так, чтобы жажда знаний, поиск новых решений, информации стал незыблемым качеством ребенка. Мы будем этому помогать: строить новые школы, детские сады, ремонтировать действующие, открывать точки роста и современные лаборатории. Я убежден, что у вас в этой жизни все получится. Не бойтесь знаний, поглощайте их! - напутствовал Андрей Чибис.

Напомним: к 1 сентября во все школы Мурманской области должны были дать отопление.

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