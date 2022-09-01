Рядом с аэропортом "Мурманск" сфотографировали медведя

Медведя часто видят у дороги на аэропорт. Фото: t.me/groupmurmansk
Все лето северян предупреждают, что у дороги на аэропорт "Мурманск" бродит медведь. Его не раз замечали водители.
А теперь хищника удалось сфотографировать.
- Косолапый был замечен при пересечении трассы в районе перекрестка дорог Р-21 и на Мурмаши, - сообщает Telegram-канал "Мурманск".
Напомним: сотрудники заповедника "Пасвик" рассказали о худшем способе спасения от косолапого.
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