Момент столкновения четырех машин в Мурманске сняли на видео

Hover пытался проскочить перекресток на красный. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 31 августа в Мурманске произошло ДТП с участием четырех машин. Авария случилась на пересечении улиц Старостина и Карла Маркса.

Виновником стал Hover, который пытался проскочить перекресток на красный свет. Сначала он врезался в одну машину, идущую на поворот, затем в микроавтобус, стоящий на запрещающий сигнал светофора, и еще один автомобиль.

Информация о пострадавших уточняется. Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Напомним: в Мурманске погиб пешеход, перебегавший Кольский проспект в неположенном месте.

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