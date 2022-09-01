Артемий Лебедев: Английское военное кладбище в Мурманске как стояло, так и стоит

На фоне сноса советских памятников в Европе Артемий Лебедев вспомнил про Мурманск. Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из своих последний видео на YouTube-канале дизайнер Артемий Лебедев затронул тему сноса советских памятников в европейских странах.

Антилидер по этому показателю Эстония (8 снесенных монументов), следом идут Литва (6), Польша (5), Латвия (3), Финляндия (1).

- Это максимальное свинство, потому что у нас иностранные памятники не сносят. И какое-нибудь английское военное кладбище в Мурманске как стояло, так и стоит. И даже в какие-то моменты, когда хотелось поссориться, кладбище не трогали, - отметил Артемий Лебедев.

Напомним: в Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека.

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