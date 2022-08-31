На спецоперацию на Украину отправилась стрелковая рота Северного флота

Ранее на Украину отправился мотострелковый батальон из Архангельской области. Фото: Александр КОЦ

На специальную военную операцию на Украине отправилась стрелковая рота "Коми" Северного флота. Туда вошли контрактники разного возраста из Республики Коми.

Торжественная церемония прошла на поле аэродрома Североморск-1. С напутствием к военнослужащим обратился командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

- Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые принимают непосредственное участие в СВО. Сегодня именно вы обеспечиваете мирное небо своим близким, родным, своим землякам. Я искренне желаю вам побед. А то, что они будут, у меня нет никакого сомнения. Желаю вам здоровыми и невредимыми вернуться в пункты постоянной дислокации, - отметил адмирал.

Ранее на Украину отправился мотострелковый батальон из Архангельской области.

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