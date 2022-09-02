В администрации Мурманска рассказали, зачем вырубили деревья у бывшего здания облсуда

Управление должно будет компенсировать вырубку деревьев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале августа мурманчане заметили на улице Пушкинской десятки спиленных рябин и берез. К уничтожению зеленых насаждений северяне относятся щепетильно, поэтому и к этой ситуации отнеслись с возмущением.

"Комсомольская правда"-Мурманск" обратилась в администрацию города с вопросом, зачем нужна была вырубка деревьев.

- Управление судебного департамента Мурманской области обратилось в комитет по развитию городского хозяйства для согласования удаления наклоненных и аварийных стволов в районе дома №3а на улице Пушкинской. Часть зеленых насаждений произрастала на вершине крутого откоса, имела наклонные стволы и несимметричную крону, что могло привести к их падению, - сообщили в администрации города.

При этом управление должно будет компенсировать вырубку деревьев.

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