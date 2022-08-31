Кандалакшская ЦРБ выплатила 5,7 миллиона рублей долгов индивидуальным предпринимателям

Прокуратура выявила нарушения при оплате исполненных госконтрактов, которые заключала Кандалакшская ЦРБ с индивидуальными предпринимателями. Фото: mvestnik.ru

Прокуратура выявила нарушения при оплате исполненных госконтрактов, которые заключала Кандалакшская ЦРБ с индивидуальными предпринимателями.

- Установлено, что учреждением здравоохранения в 2022 году с индивидуальными предпринимателями заключены государственные контракты на оказание услуг и поставку медицинских расходных материалов. Контракты исполнены в полном объеме, однако заказчик не оплатил работу в установленный срок. Размер задолженности составил 5,7 миллиона рублей, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Прокуратура внесла представление руководителю больницы. После этого задолженность перед бизнесменами полностью погасили.

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