В Мурманской области похолодает до +1

Циклон с Баренцева моря и антициклон с Норвежского моря будут нагонять холод в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области началось обещанное еще на прошлой неделе похолодание. В ночь с 29 на 30 августа столбик термометра опустится до +1, днем потеплеет всего до +14.

При этом циклон с Баренцева моря и антициклон с Норвежского моря будут нагонять холод в Заполярье.

- 30 и 31 августа дневная температура воздуха не превысит +7+14 градусов, а в ночные часы 31 августа в некоторых районах области столбики термометров опустятся до отрицательных значений, - отметили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: в Заполярье ожидают первый снег. На фоне похолодания муниципалитеты Мурманской области начинают отопительный сезон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru