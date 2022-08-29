Андрей Чибис: На Мурманскую область приходится треть всех резидентов и проектов АЗРФ

АЗРФ исполнилось два года, Мурманская область вошла в нее целиком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С момента создания крупнейшей свободной экономической зоны в мире - АЗРФ - прошло два года. Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, наш регион целиком входит в АЗРФ целиком, на него приходится треть всех резидентов и проектов.

- Мы долго с федеральным Минфином дискутировали, чтобы преференции были доступны для среднего и малого бизнеса. Планка минимальной инвестиции была снижена до миллиона рублей, благодаря этому 90% всех проектов АЗРФ сейчас – это малый и средний бизнес. Наиболее популярные отрасли: транспорт, недвижимость, логистика, туризм, услуги, - отметил Андрей Чибис.

За два года резидента в Мурманской области создали 1800 рабочих мест из 6 тысяч запланированных и инвестировали 16 миллиардов рублей из 147 запланированных. В ближайшее время при правительстве региона проведут совещание с резидентами, чтобы услышать их предложения и пожелания.

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